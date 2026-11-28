Газзаев: «И «Зенит», и ЦСКА понимают, что находятся в таблице не там, где бы им хотелось»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 16-го тура РПЛ между армейцами и «Зенитом».

«Этот матч будет одним из ключевых в первой части чемпионата. Обе команды с традициями и большими амбициями. И «Зенит», и ЦСКА понимают, что находятся в таблице не там, где бы им хотелось. Они стремятся к чемпионству. Думаю, что это ответственный матч для обеих команд, фаворита здесь нет», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА и «Зенит» сыграют в субботу, 28 ноября. Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 16.30 по московскому времени.