Каманцев — о Безбородове: «В списки арбитров на новый сезон он не вошел из-за возраста»

Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии РФС Павел Каманцев рассказал, почему арбитр Владислав Безбородов не будет судить в сезоне РПЛ-2025/26.

«Санкции в отношении него закончились. Но в списки арбитров на новый сезон он не вошел — возраст. Любая история рано или поздно заканчивается», — цитирует Каманцева matchtv.ru.

В ноябре 2024 года РФС отстранил Безбородова от судейства в РПЛ и других турнирах под эгидой организации до конца сезона. Он был обвинен в том, что оставлял комментарии о своей работе и работе своих коллег в Telegram-канале «Але, рэф!».

8 мая сообщалось, что 52-летний арбитр вернулся к судейству после отстранения, отработав полуфинал юниорского Кубка Победы в Ленинградской области. В конце июня стало известно, что Безбородов устроился на работу в школу «Зенит».