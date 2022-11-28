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Сегодня, 13:03

Ольга Смородская назвала слабым назначение Ульянова на пост спортивного директора «Локомотива»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре «СЭ» отреагировала на назначение Дмитрия Ульянова на пост спортивного директора московского клуба.

«Это слабое назначение во всех смыслах. Приходом Ульянова и Галактионова точно не делают лучше клубу. Все остается на том же уровне. Способен ли Галактионов выправить положение в команде? Думаю, нет. У него нет ни опыта, ни квалификации», — сказала Смородская «СЭ».

После первой половины сезона-2022/23 РПЛ «Локомотив» идет на 14-м месте в турнирной таблице с 13 очками.

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