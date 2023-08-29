Агент Дркушича подтвердил наличие предложения по трансферу игрока от «Нанта»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича Младен Ратковица прокомментировал «СЭ» информацию «РБ Спорт» о том, что «Нант» сделал предложение сочинскому клубу по игроку.

«Могу подтвердить, что предложение от «Нанта» поступило в «Сочи». Каково желание игрока? Решение за клубом, все в их руках. Больше ничего не могу сказать», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич стал игроком «Сочи» в январе 2022 года. За сочинскую команду он провел 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.