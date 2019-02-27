Стадион "Крыльев Советов" готов к матчу с "Енисеем"

Генеральный директор "Крыльев Советов" Виталий Шашков отметил, что поле стадиона в Самаре готово к матчу 19-го тура чемпионата России против "Енисея", который состоится 9 марта. Напомним, что игру "Арсенал" – ЦСКА перенесли из Тулы в Грозный из-за плохого состояния газона.

– У нас состояние газона нормальное, комиссия приезжала в понедельник и смотрела, – цитирует ТАСС Шашкова. – Официальных выводов пока никаких не было, но поле никто не закрыл. Как таковых нареканий не было, поле пригодно для игры. 9 марта планируем принять "Енисей" на "Самара-Арене".