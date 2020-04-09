Спортивный директор «Тамбова» сообщил, что клуб не против доиграть сезон

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «Известиям» отметил, что его клуб согласен доигрывать сезон. По его мнению, команда способна по спортивному принципу сохранить прописку в РПЛ.

— Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что он и руководители еще нескольких клубов выступили за досрочное завершение сезона. Какую позицию занял «Тамбов»?

— Конечно, если сезон сейчас закончится, это будет фурор для нас. 11-е место в дебютном сезоне в РПЛ — хороший результат. Но мы не против и доиграть. Главное, чтобы все было в нормальных условиях, чтобы матчи проходили при зрителях. Уверен, если сезон будет полностью доигран, мы по спортивному принципу сохраним место в премьер-лиге.

— Вы сказали о зрителях, но есть ли вероятность завершения сезона при пустых трибунах?

— Да, это проговаривалось. Один из вариантов, что придется играть без зрителей. У лиги есть телевизионный контракт, и его обязательно нужно выполнять. Поэтому был разговор о возможном продолжении сезона при пустых трибунах. Или хотя бы проведения таким образом части туров.