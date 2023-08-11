«Локомотив» отклонил предложение «Вердера» по Тикнизяну

По информации «СЭ», «Локомотив» отклонил предложение немецкого «Вердера» о покупке полузащитника Наира Тикнизяна.

Игрок не покинет российский клуб в ходе летнего трансферного окна.

5 августа Tuttomercatoweb сообщало, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Московский клуб намерен выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Позднее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал «СЭ», что «Вердер» сделал второе предложение клубу меньше 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Тикнизян провел 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.