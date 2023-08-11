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Сегодня, 18:11

«Локомотив» отклонил предложение «Вердера» по Тикнизяну

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По информации «СЭ», «Локомотив» отклонил предложение немецкого «Вердера» о покупке полузащитника Наира Тикнизяна.

Игрок не покинет российский клуб в ходе летнего трансферного окна.

5 августа Tuttomercatoweb сообщало, что немецкая команда предложила за 24-летнего футболиста 4 миллиона евро. Московский клуб намерен выручить с продажи армянского защитника не менее 5 миллионов евро.

Позднее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал «СЭ», что «Вердер» сделал второе предложение клубу меньше 4 миллионов евро.

В текущем сезоне Тикнизян провел 5 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.

Наяир Тикнизян
Футбол
ФК Вердер
ФК Локомотив (Москва)
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
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12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
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Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Матео Кассьерра

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Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

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П
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Крылья Советов

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И К Ж
Брайан Мансилья

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