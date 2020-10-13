Российский актер театра и кино и болельщик «Спартака» Алексей Маклаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение Тушинского районного суда оштрафовать красно-белых на 300 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусных мер.

— Грустно, что «Спартак» оштрафовали, — сказал Маклаков. — Если в Роспотребнадзоре уверены, что болельщиков было гораздо больше, чем нужно, и никакие команды больше не нарушали, то мне сложно сказать, насколько это объективные факты. Конечно, социальная дистанция должна быть, но, что делать — это спорт, он просто исключает дистанцию. Наоборот, спорт объединяет, поэтому очень сложно говорить о нарушении. По-моему, нормально все было. Рядом со мной все люди были в масках и соблюдали социальную дистанцию. (Кристина Врабий)

«Спартак» оштрафован за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).

Игра «Спартак» — «Зенит» на стадионе «Открытие Арена» прошла 3 октября. 7 октября после расследования управление Роспотребнадзора по Москве сообщило: во время матча были выявлены грубые нарушения. Болельщики нарушали перчаточный и масочный режим, а также нормы социальной дистанции.