Гальдамес: «У нас образовался слишком большой долг перед болельщиками «Крыльев»
Защитник «Крыльев Советов» Томас Гальдамес прокомментировал первую победу команды в новом сезоне РПЛ над «Факелом» (2:0).
— Мы довольны. Эта победа — то, что нам было нужно, приводит слова Гальдамема Metaratings. Много матчей не выиграли. У нас образовался слишком большой долг перед нашими болельщиками. Сейчас мы идём по правильной дороге. Теперь нужно отдохнуть и подумать о кубковом матче против «Спартака», который будет в среду.
— Насколько тяжелым был матч против соперника, который играет в силовой футбол?
— Да, они очень сильны физически. Они постоянно допускали фолы, все время пытались нас «отрезать», остановить игру, делали паузы. Нам это, конечно, не нравится, но хорошо, что мы сумели сломить их и забили первый гол. Этот момент решил результат матча.
— Какие слова звучали в раздевалке между таймами?
— Главный тренер был немного рассержен. У нас было все, чтобы выигрывать этот матч, но мы мало атаковали и создавали недостаточно угроз чужим воротам. Во втором тайме мы ускорились, и игра стала в нашу пользу.
— Что скажете о голе и своем первом ассисте за «Крылья»?
— По моей позиции на поле очень сложно забивать голы, но отдавать голевые передачи — это мое. В Аргентине я всегда тренировал подачи с угловых и штрафных. Думаю, что определенные достижения и умения в этом у меня есть. Навешивал ли я умышленно на Фернандо? Мы, конечно, тренируем кое-что, но при этом я в клубе совсем недавно. Что касаемо Фернандо: думаю, что это хорошее качество — выходить на поле, быстро ориентироваться и сразу забивать.
«Крылья Советов» набрали три очка и занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В пятом туре самарцы сыграют против «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|4
|4
|0
|0
|14-0
|12
|
2
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|8-3
|9
|
3
|Локомотив
|4
|3
|0
|1
|11-5
|9
|
4
|ЦСКА
|4
|2
|1
|1
|9-3
|7
|
5
|Спартак
|4
|2
|1
|1
|6-3
|7
|
6
|Пари НН
|4
|2
|0
|2
|4-7
|6
|
7
|Краснодар
|4
|1
|3
|0
|3-2
|6
|
8
|Оренбург
|4
|1
|2
|1
|5-7
|5
|
9
|Ростов
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|
10
|Химки
|4
|1
|1
|2
|5-7
|4
|
11
|Акрон
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|
12
|Рубин
|4
|1
|1
|2
|7-10
|4
|
13
|Кр. Советов
|4
|1
|0
|3
|3-10
|3
|
14
|Ахмат
|4
|0
|3
|1
|1-6
|3
|
15
|Динамо Мх
|4
|0
|2
|2
|1-4
|2
|
16
|Факел
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|17.08
|17:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|17.08
|19:30
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|18.08
|15:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|18.08
|17:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|18.08
|17:30
|
Факел – Спартак
|- : -
|18.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|19.08
|17:30
|
Акрон – Рубин
|- : -
|19.08
|20:00
|
Динамо Мх – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|
|
Педро
Зенит
|3
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|4
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|3
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0