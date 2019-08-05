00:02 | Футбол — РПЛ

"Спасибо за гостеприимство". Шюррле - о дебюте за "Спартак"

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Новичок "Спартака", полузащитник Андре Шюррле опубликовал новое фото в своем Instgram. 28-летний немец поблагодарил красно-белых за поддержку в матче 4-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0).

Шюррле появился на поле "Открытие Арена" на 46-й минуте встречи, заменив хавбека Джано Ананидзе.

"Большое спасибо за гостеприимство. С нетерпением жду следующих матчей", – подписал фото Шюррле.

 

Спартак - Динамо

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 4-й тур. "Зенит" – "Краснодар", "Спартак" – "Динамо" и другие матчи
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