«Спартак» улетел в Саранск на матч с «Тамбовом»
16:14
Футболисты «Спартака» провели занятие на тренировочной базе около «Открытие Арены», а затем направились в аэропорт Шереметьево, сообщает сайт красно-белых.
26 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ команде предстоит сыграть с «Тамбовом», который проводит домашние игры в Саранске.
Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Павел Маслов.
Матч на «Мордовия Арене» начнется в 14.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-09-25-spartak_uletel_v_saransk_na_match_s_tambovom/
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