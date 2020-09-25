«Спартак» улетел в Саранск на матч с «Тамбовом»

Футболисты «Спартака» провели занятие на тренировочной базе около «Открытие Арены», а затем направились в аэропорт Шереметьево, сообщает сайт красно-белых.

26 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ команде предстоит сыграть с «Тамбовом», который проводит домашние игры в Саранске.

Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Павел Маслов.

Матч на «Мордовия Арене» начнется в 14.00 по московскому времени.