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«Спартак» улетел в Саранск на матч с «Тамбовом»

16:14
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
Александр Максименко. Фото ФК «Спартак»
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Футболисты «Спартака» провели занятие на тренировочной базе около «Открытие Арены», а затем направились в аэропорт Шереметьево, сообщает сайт красно-белых.

26 сентября в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ команде предстоит сыграть с «Тамбовом», который проводит домашние игры в Саранске.

Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Павел Маслов.

Матч на «Мордовия Арене» начнется в 14.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-09-25-spartak_uletel_v_saransk_na_match_s_tambovom/

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