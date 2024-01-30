Руденко сожалеет, что оказался не нужен «Спартаку»

Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о времени, проведенном в московском «Спартаке».

«Как так вышло, что я воспитанник «Спартака», но не играл за основную команду? Думаю, что не попал в ту колею, в которую попадают некоторые ребята. Всему свое время. Мне 24 года. Надеюсь ли вернуться в «Спартак»? Почему нет? Пару сезонов — и можно стрельнуть. Я вернулся из «Сочи» сразу в «Спартак-2», там получил травму. Перенес операцию, восстановился, начал играть. У меня оставалось 17 месяцев контракта со «Спартаком». Мы приняли решение дождаться предложений. Появился вариант с «Химками», и зимой 2022 года я перешел туда. Обидно ли, что оказался не нужен родному клубу? На самом деле, да, обидно. Но такая жизнь футболиста. Ничего с этим не сделаешь. Какие остались воспоминания о Тедеско? Помню, тренировался с основной командой. Думаю, что хорошо себя проявлял, потому что потом ко мне подходил начальник команды: «Тедеско о тебе хорошо отзывается». Но дальше ничего в итоге не получилось», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

24-летний Руденко выступает за «Химки» с февраля 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.