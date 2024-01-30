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Руденко сожалеет, что оказался не нужен «Спартаку»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Химок» Александр Руденко рассказал о времени, проведенном в московском «Спартаке».

«Как так вышло, что я воспитанник «Спартака», но не играл за основную команду? Думаю, что не попал в ту колею, в которую попадают некоторые ребята. Всему свое время. Мне 24 года. Надеюсь ли вернуться в «Спартак»? Почему нет? Пару сезонов — и можно стрельнуть. Я вернулся из «Сочи» сразу в «Спартак-2», там получил травму. Перенес операцию, восстановился, начал играть. У меня оставалось 17 месяцев контракта со «Спартаком». Мы приняли решение дождаться предложений. Появился вариант с «Химками», и зимой 2022 года я перешел туда. Обидно ли, что оказался не нужен родному клубу? На самом деле, да, обидно. Но такая жизнь футболиста. Ничего с этим не сделаешь. Какие остались воспоминания о Тедеско? Помню, тренировался с основной командой. Думаю, что хорошо себя проявлял, потому что потом ко мне подходил начальник команды: «Тедеско о тебе хорошо отзывается». Но дальше ничего в итоге не получилось», — приводит слова Руденко «РБ Спорт».

24-летний Руденко выступает за «Химки» с февраля 2022 года. В текущем сезоне он провел за клуб 19 матчей, забил семь мячей и отдал три результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-rudenko-obidno-chto-okazalsya-ne-nuzhen-spartaku/
Александр Руденко
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Оренбург
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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 - : -
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Динамо – Локомотив
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