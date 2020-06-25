«Спартак» продлил контракт с Масловым до 2024 года

Защитник «Спартака» Павел Маслов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.

Маслов выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В текущем сезоне защитник провел два матча в чемпионате России, а также 21 игру в ФНЛ, в которых забил один гол и заработал одно удаление.