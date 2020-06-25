«Спартак» продлил контракт с Масловым до 2024 года
25 июня 2020, 17:27
Защитник «Спартака» Павел Маслов продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до лета 2024 года.
Маслов выступает за «Спартак» с лета 2018 года. В текущем сезоне защитник провел два матча в чемпионате России, а также 21 игру в ФНЛ, в которых забил один гол и заработал одно удаление.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-06-25-kontrakt_s_maslovym_prodlen_do_2024_goda/
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