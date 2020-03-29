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«Спартак» призвал всех оставаться дома

21:08

«Спартак» через соцсети призвал всех без необходимости не выходить из дома.

— Соблюдайте социальную дистанцию. Не выходите из дома без крайней необходимости и берегите себя, — отмечается в сообщении клуба.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 681 706 человек. Умерших — 31 882, выздоровевших — 145 696. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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