Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Гисдоль ответил на вопрос, будет ли голосовать за продление контракта со Смоловым

14:50
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Смолов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль ответил на вопрос по поводу контракта нападающего Федора Смолова.

— Одна из противоречивых фигур — Смолов, нападающий сборной: то забивает, то уходит в тень. Контракт Федора будущим летом подходит к концу. Будете голосовать за продление?

— Это не дело тренера — говорить о продлении контрактов. Я очень охотно работаю с Федором, у нас хороший контакт. Мы и Смолову должны дать время, чтобы он привык к той системе игры, которую внедряем. Я жду, что это случится — в первых играх отдельные правильные вещи мы от него уже видели. Надо продвигаться вперед. Знаю, что это нападающий, который заработал серьезную репутацию в российском футболе, он яркая персона, которая может приносить пользу команде.

В текущем сезоне 31-летний Смолов провел 12 матчей в чемпионате России и забил 7 голов. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

Полностью интервью с Маркусом Гисдолем читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Константин Алексеев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Карпин назвал себя идиотом и остался в сборной России. Для поездки в Катар тренеру больше нельзя ошибаться
Лавров прокомментировал заявление о боевом применении Javelin в Донбассе
0