Гисдоль ответил на вопрос, будет ли голосовать за продление контракта со Смоловым

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль ответил на вопрос по поводу контракта нападающего Федора Смолова.

— Одна из противоречивых фигур — Смолов, нападающий сборной: то забивает, то уходит в тень. Контракт Федора будущим летом подходит к концу. Будете голосовать за продление?

— Это не дело тренера — говорить о продлении контрактов. Я очень охотно работаю с Федором, у нас хороший контакт. Мы и Смолову должны дать время, чтобы он привык к той системе игры, которую внедряем. Я жду, что это случится — в первых играх отдельные правильные вещи мы от него уже видели. Надо продвигаться вперед. Знаю, что это нападающий, который заработал серьезную репутацию в российском футболе, он яркая персона, которая может приносить пользу команде.

В текущем сезоне 31-летний Смолов провел 12 матчей в чемпионате России и забил 7 голов. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2022 года.

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