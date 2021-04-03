«Спартак» победил «Локомотив» в матче молодежных команды
В рамках 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Локомотив» принимал «Спартак». Красно-белые одержали победу со счетом 2:1.
Молодежные команды
19-й тур
«Локомотив — мол.» (Москва) — «Спартак — мол.» (Москва) — 1:2 (0:2)
Голы: Лайкин, 21 (0:1). Шитов, 31 (0:2). Дронов, 81 (1:2).
Удаление: Трапицын (Спартак — мол.), 40.
Судья: Марнавский (Санкт-Петербург).
3 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю