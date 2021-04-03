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«Спартак» победил «Локомотив» в матче молодежных команды

19:53

В рамках 19-го тура чемпионата России среди молодежных команд «Локомотив» принимал «Спартак». Красно-белые одержали победу со счетом 2:1.

Молодежные команды

19-й тур

«Локомотив — мол.» (Москва) — «Спартак — мол.» (Москва) — 1:2 (0:2)

Голы: Лайкин, 21 (0:1). Шитов, 31 (0:2). Дронов, 81 (1:2).

Удаление: Трапицын (Спартак — мол.), 40.

Судья: Марнавский (Санкт-Петербург).

3 апреля. Москва. Стадион «Сапсан Арена».

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