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«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

14:31
«Открытие Арена». Фото ФК «Спартак»
«Открытие Арена». Фото ФК «Спартак»
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«Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление о проведении матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Ранее в Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.

— В связи с указом мэра Москвы футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч против ФК «Уфа», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене», — говорится в заявлении. — В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-03-12-zayavleniye_fk_spartak-moskva_v_svyazi_s_ukazom_mera_moskvy/

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