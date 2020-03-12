«Спартак» отказался от продажи билетов на матч с «Уфой»

«Спартак» на официальном сайте опубликовал заявление о проведении матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Ранее в Москве был введен запрет на массовые мероприятия, в том числе спортивные, численностью более пяти тысяч человек до 10 апреля. Сегодня также были отменены массовые мероприятия в Татарстане. Штаб по борьбе с коронавирусом в России рекомендует проводить мероприятия в видеоформате или без зрителей.

— В связи с указом мэра Москвы футбольный клуб «Спартак-Москва» вынужден отказаться от продажи билетов на домашний матч против ФК «Уфа», который пройдет 4 апреля на «Открытие Арене», — говорится в заявлении. — В настоящее время мы изучаем возможные варианты организации матча с учетом введенных ограничений со стороны столичной мэрии и продолжаем консультации с РПЛ и РФС в связи с развитием эпидемиологической обстановки в стране и в мире.