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«Спартак» объявил о билетной программе на стартовый матч сезона с «Сочи»

11:17
&quot;Открытие Арена&quot;. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
&quot;Открытие Арена&quot;. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» опубликовал билетную программу на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Сочи».

На официальном сайте клуба опубликована информация о распространении билетов на игру. С 5 по 6 августа билеты смогут купить владельцы абонементов на прошлом сезоне, 6 августа — приоритетная продажа для владельцев карт болельщика. С 7 по 9 августа билеты будут доступны онлайн для всех желающих.

Отмечается, что посещение матча возможно при соблюдении мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором и регламентом РПЛ. Болельщики должны быть в защитных масках и перчатках, температура должна быть ниже 37 градусов, а также фанаты должны соблюдать социальную дистанцию между собой.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-05-bilety_na_pervyy_domashniy_match_spartaka_v_novom_sezone/

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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