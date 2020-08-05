«Спартак» объявил о билетной программе на стартовый матч сезона с «Сочи»

«Спартак» опубликовал билетную программу на матч 1-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 против «Сочи».

На официальном сайте клуба опубликована информация о распространении билетов на игру. С 5 по 6 августа билеты смогут купить владельцы абонементов на прошлом сезоне, 6 августа — приоритетная продажа для владельцев карт болельщика. С 7 по 9 августа билеты будут доступны онлайн для всех желающих.

Отмечается, что посещение матча возможно при соблюдении мер безопасности, предписанных Роспотребнадзором и регламентом РПЛ. Болельщики должны быть в защитных масках и перчатках, температура должна быть ниже 37 градусов, а также фанаты должны соблюдать социальную дистанцию между собой.