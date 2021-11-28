Барриос проводит сотый матч за «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос проводит сотый матч за команду, сообщает официальный Twitter клуба. Юбилейным для него стал матч 16-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА.
100-й матч Вильмара Барриоса в составе сине-бело-голубых! ?#ЦСКАЗенит pic.twitter.com/cY86ZS69bX— ФК «Зенит» (@zenit_spb) November 28, 2021
28-летний колумбиец перешел в «Зенит» в 2019 году из «Бока Хуниорс». Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны.
«Зенит» ведет со счетом 1:0. На 34-й минуте отличился Клаудиньо.
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