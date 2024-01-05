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Сегодня, 17:00

«Спартак»: когда команда выходит из отпуска и где проведет сборы

Игроки «Спартака» вернутся из отпуска 19 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футболисты «Спартака» после первой части сезона чемпионата России по футболу — 2023 / 2024 ушли в отпуск после последней игры в РПЛ против «Крыльев Советов», которая состоялась 9 декабря 2023 года. Команда выйдет из отпуска 19 января. 22 января, после прохождения медицинского обследования и тестов на функциональную готовность, красно-белые отправятся в ОАЭ и будут тренироваться в Дубае.

Первый товарищеский матч в 2024 году «Спартак» проведет 3 февраля против клуба «Аль-Джазира». Затем команда примет участие в турнире Winline Зимний кубок РПЛ в Абу-Даби. Соперниками красно-белых станут «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также «Шабаб Аль-Ахли» — действующий чемпион ОАЭ.

План выхода из отпуска игроков «Спартака» зимой 2024 года:

  • 19 января — выход из отпуска, прохождение медицинского обследования и тестов на функциональную готовность
  • 22 января — отправление на сборы в ОАЭ
  • 3 февраля — первый товарищеский матч. «Спартак» — «Аль-Джазира»
  • 7 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Ростов». Начало — 19:30 (мск)
  • 10 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18:00(мск)
  • 14 февраля. Winline Зимний кубок РПЛ. «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19:30 (мск)*

* Точное расписание турнира Winline Зимний кубок РПЛ и соперники по другим товарищеским матчам красно-белых на сборах станут известны позднее.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.

Актуальная версия календаря доступна в разделе РПЛ на сайте «СЭ».

Трансферы РПЛ: Ренан покинул «Зенит», Муса может стать игроком «Спартака»

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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