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«Ахмат» оштрафован за появление постороннего человека на поле во время матча с «Динамо»

12:06
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«Ахмат» оштрафован по итогам матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» за появление на поле постороннего человека.

«За появление на поле постороннего лица, необеспечение общественного порядка и безопасности, а также за нарушение клубом обязательных требований раздела III Санитарного регламента — оштрафовать ФК «Ахмат» город Грозный на 140 тыс рублей», — говорится на официальном сайте РФС.

21 августа «Ахмат» сыграет с ЦСКА в 5-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 16.00 (мск).

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Виктория Кравченко все материалы автора

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