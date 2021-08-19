«Ахмат» оштрафован за появление постороннего человека на поле во время матча с «Динамо»

«Ахмат» оштрафован по итогам матча 4-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» за появление на поле постороннего человека.

«За появление на поле постороннего лица, необеспечение общественного порядка и безопасности, а также за нарушение клубом обязательных требований раздела III Санитарного регламента — оштрафовать ФК «Ахмат» город Грозный на 140 тыс рублей», — говорится на официальном сайте РФС.

21 августа «Ахмат» сыграет с ЦСКА в 5-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 16.00 (мск).