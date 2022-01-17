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Гогниев: «Выпить игроку с тренером — это нормально»

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с игроками команды.

— Файзулин рассказывал, как они уезжали в горы с 40 литрами вина во времена игр за «Спартак-Нальчик». Вы бы с собой столько взяли?

— 40 литров воды — да. Понимаете, я сторонник того, что тренер должен быть немножко в стороне. А что касается игроков — ну, возьмут они 40 литров вина... Хотя, я думаю, из-за уважения ко мне они не возьмут 40 литров вина. Они возьмут воду и будут ее там пить.

— Ничего себе...

Они просто покажут свое уважение ко мне.

— А выпить игроку с тренером — это?

Нормально. Если этого хочет тренер и если он подходит как старший. Говорит: «Ребята, я хочу поднять тост». А есть посыл, когда молодые могут выпить и подойти к тренеру и сказать: «О-о-о, тренер, давай выпьем!» Это два разных посыла. Главное — уважение. А выпить... Никогда не запрещал ни выпивку, ни все остальное, потому что футболисты — профессионалы. Они должны знать грань. Со мной или без меня.

—  А если увидите, что игрок пришел на тренировку после гулянки?

Я футболистам говорю: если вы пришли на тренировку после гулянки, то я должен быть первым, кто об этом узнает. Почему? Да потому что на тренировке может быть скоростно-силовая работа. Я могу просто убить игрока этой физической нагрузкой.

Лучше дать выходной, а футболист честно мне об этом скажет. И тогда не будет никаких штрафов. Чем прятаться и тренироваться, а потом два месяца лечиться.

Полностью интервью с Гогниевым читайте на сайте «СЭ»

Спартак Гогниев
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ФК Алания (Владикавказ)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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