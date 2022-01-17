Гогниев: «Выпить игроку с тренером — это нормально»

Главный тренер «Алании» Спартак Гогниев в интервью «СЭ» рассказал об отношениях с игроками команды.

— Файзулин рассказывал, как они уезжали в горы с 40 литрами вина во времена игр за «Спартак-Нальчик». Вы бы с собой столько взяли?

— 40 литров воды — да. Понимаете, я сторонник того, что тренер должен быть немножко в стороне. А что касается игроков — ну, возьмут они 40 литров вина... Хотя, я думаю, из-за уважения ко мне они не возьмут 40 литров вина. Они возьмут воду и будут ее там пить.

— Ничего себе...

— Они просто покажут свое уважение ко мне.

— А выпить игроку с тренером — это?

— Нормально. Если этого хочет тренер и если он подходит как старший. Говорит: «Ребята, я хочу поднять тост». А есть посыл, когда молодые могут выпить и подойти к тренеру и сказать: «О-о-о, тренер, давай выпьем!» Это два разных посыла. Главное — уважение. А выпить... Никогда не запрещал ни выпивку, ни все остальное, потому что футболисты — профессионалы. Они должны знать грань. Со мной или без меня.

— А если увидите, что игрок пришел на тренировку после гулянки?

— Я футболистам говорю: если вы пришли на тренировку после гулянки, то я должен быть первым, кто об этом узнает. Почему? Да потому что на тренировке может быть скоростно-силовая работа. Я могу просто убить игрока этой физической нагрузкой.

Лучше дать выходной, а футболист честно мне об этом скажет. И тогда не будет никаких штрафов. Чем прятаться и тренироваться, а потом два месяца лечиться.

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