"Сосредоточен". Фотография Малкома в форме "Зенита"

Новичок "Зенита", нападающий Малком опубликовал новое фото в своем Instagram. 22-летний бразилец показал подписчикам кадр с тренировки сине-бело голубых.

"Сосредоточен", – подписал фото Малком.

2 августа, форвард перешел из "Барселоны" в "Зенит"​. Контракт с бразильцем рассчитан на 5 лет. В прошлом сезоне 22-летний Малком провел за каталонцев 24 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Ранее Малком выступал за "Бордо" и "Коринтианс". Портал transfermarkt.de оценивает футболиста в 40 миллионов евро.