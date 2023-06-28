Фомин рассчитывает в следующем сезоне бороться с «Динамо» за трофеи

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о целях на следующий сезон.

«Для меня лично цель — чтобы команда шла успешно. Хочется бороться за медали и Кубок», — цитирует Sport24 Фомина.

В прошедшем сезоне «Динамо» набрало 45 очков и заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.