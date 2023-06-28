Фомин рассчитывает в следующем сезоне бороться с «Динамо» за трофеи
Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин рассказал о целях на следующий сезон.
«Для меня лично цель — чтобы команда шла успешно. Хочется бороться за медали и Кубок», — цитирует Sport24 Фомина.
В прошедшем сезоне «Динамо» набрало 45 очков и заняло 9-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
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8
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9
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10
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11
|Урал
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13
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14
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15
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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