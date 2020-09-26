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«Сочи» — «Краснодар»: Классон и Берг выйдут в основе

18:48
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В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» примет «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Заика, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Жоаузинью, Заболотный.

Запасные: Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Д.Пруцев, Е.Пруцев, Боковой, Немченко.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайю, Петров, Олссон, Вилена, Уткин, Кабелла, Классон, Берг.

Запасные: Синицын, Газинский, Сорокин, Рамирес, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.

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