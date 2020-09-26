«Сочи» — «Краснодар»: Классон и Берг выйдут в основе
18:48
В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Сочи» примет «Краснодар». Стали известны стартовые составы команд.
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Мевля, Маммана, Заика, Бурмистров, Юсупов, Набиуллин, Нобоа, Жоаузинью, Заболотный.
Запасные: Заболотный, Юрганов, Новосельцев, Калугин, Миладинович, Д.Пруцев, Е.Пруцев, Боковой, Немченко.
«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Кайю, Петров, Олссон, Вилена, Уткин, Кабелла, Классон, Берг.
Запасные: Синицын, Газинский, Сорокин, Рамирес, Камболов, Мацукатов, Сулейманов, Кутовой.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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