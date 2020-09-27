Смолов в шестой раз забил ЦСКА. Чаще форвард огорчал только «Крылья» и «Урал»
23:06
Нападающий Федор Смолов в шестой раз в своей карьере поразил ворота Игоря Акинфеева и впервые сделал это в составе «Локомотива».
Ранее 30-летний форвард один раз отличился в матче против ЦСКА, выступая за «Урал», и четыре — за «Краснодар». Чаще нападающий огорчал только голкиперов «Крыльев Советов» (8) и «Урала» (10). (Денис Аль-Юсифи)
Голы Федора Смолова в матчах против ЦСКА
|
Дата
|
Команда
|
Стадион
|
Минута
|
Сделал счет
|
Итоговый счет
|
27.09.2014
|
Урал
|
Центральный
|
55-я
|
2:2
|
3:4
|
08.11.2015
|
Краснодар
|
Кубань
|
18-я
|
1:0
|
2:1
|
08.11.2015
|
Краснодар
|
Кубань
|
30-я
|
2:1
|
2:1
|
24.09.2016
|
Краснодар
|
ВЭБ Арена
|
15-я
|
1:1
|
1:1
|
09.04.2017
|
Краснодар
|
Краснодар
|
58-я*
|
1:0
|
1:1
|
27.09.2020
|
Локомотив
|
ВЭБ Арена
|
45-я
|
1:0
|
1:0
*С пенальти.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи
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