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Смолов в шестой раз забил ЦСКА. Чаще форвард огорчал только «Крылья» и «Урал»

23:06
27 сентября. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. 45-я минута. Победный гол Федора Смолова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 сентября. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. 45-я минута. Победный гол Федора Смолова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий Федор Смолов в шестой раз в своей карьере поразил ворота Игоря Акинфеева и впервые сделал это в составе «Локомотива».

Ранее 30-летний форвард один раз отличился в матче против ЦСКА, выступая за «Урал», и четыре — за «Краснодар». Чаще нападающий огорчал только голкиперов «Крыльев Советов» (8) и «Урала» (10). (Денис Аль-Юсифи)

Голы Федора Смолова в матчах против ЦСКА

Дата

Команда

Стадион

Минута

Сделал счет

Итоговый счет

27.09.2014

Урал

Центральный

55-я

2:2

3:4

08.11.2015

Краснодар

Кубань

18-я

1:0

2:1

08.11.2015

Краснодар

Кубань

30-я

2:1

2:1

24.09.2016

Краснодар

ВЭБ Арена

15-я

1:1

1:1

09.04.2017

Краснодар

Краснодар

58-я*

1:0

1:1

27.09.2020

Локомотив

ВЭБ Арена

45-я

1:0

1:0

*С пенальти.

ЦСКА — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 9-й тур. ЦСКА — «Локомотив» и другие матчи




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