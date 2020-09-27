Смолов в шестой раз забил ЦСКА. Чаще форвард огорчал только «Крылья» и «Урал»

Нападающий Федор Смолов в шестой раз в своей карьере поразил ворота Игоря Акинфеева и впервые сделал это в составе «Локомотива».

Ранее 30-летний форвард один раз отличился в матче против ЦСКА, выступая за «Урал», и четыре — за «Краснодар». Чаще нападающий огорчал только голкиперов «Крыльев Советов» (8) и «Урала» (10). (Денис Аль-Юсифи)

Голы Федора Смолова в матчах против ЦСКА

Дата Команда Стадион Минута Сделал счет Итоговый счет 27.09.2014 Урал Центральный 55-я 2:2 3:4 08.11.2015 Краснодар Кубань 18-я 1:0 2:1 08.11.2015 Краснодар Кубань 30-я 2:1 2:1 24.09.2016 Краснодар ВЭБ Арена 15-я 1:1 1:1 09.04.2017 Краснодар Краснодар 58-я* 1:0 1:1 27.09.2020 Локомотив ВЭБ Арена 45-я 1:0 1:0

*С пенальти.