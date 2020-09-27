Смолов сравнялся с Ширко по голам в чемпионате России

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов принес победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России. Этот мяч оказался для 30-летнего нападающего 78-м в 235 играх премьер-лиги.

В списке лучших бомбардиров турнира Смолов догнал Александра Ширко, который выходил на поле на 46 раз больше. От занимающего 14-е место Дмитрия Сычева форвард «Локо» теперь отстает на три гола, а от замыкающего десятку лучших Валерия Есипова — на 10. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России