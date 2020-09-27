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Смолов сравнялся с Ширко по голам в чемпионате России

23:20
27 сентября. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
27 сентября. Москва. ЦСКА — «Локомотив» — 0:1. Федор Смолов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Локомотива» Федор Смолов принес победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России. Этот мяч оказался для 30-летнего нападающего 78-м в 235 играх премьер-лиги.

В списке лучших бомбардиров турнира Смолов догнал Александра Ширко, который выходил на поле на 46 раз больше. От занимающего 14-е место Дмитрия Сычева форвард «Локо» теперь отстает на три гола, а от замыкающего десятку лучших Валерия Есипова — на 10. (Кирилл Бурдаков)

Лучшие бомбардиры чемпионатов России

Игрок

Годы

Матчи

Голы

1. Олег Веретенников

1992-1999, 2001-2002

274

143

2. Александр Кержаков

2001-2006, 2008-2015, 2016/17

340

139

3. Дмитрий Кириченко

1998-2013

377

127

4. Артем Дзюба

2006-н.в.

343

124

5. Дмитрий Лоськов

1992-1993, 1995-2012, 2017

453

120

6. Роман Павлюченко

2000-2008, 2012-2017

309

104

7. Сергей Семак

1993-2004, 2006-2013

456

102

8. Андрей Тихонов

1992-2004, 2007-2008, 2011

346

98

9. Игорь Семшов

1996-2014

433

98

10. Валерий Есипов

1992-2007

390

88

11. Егор Титов

1995-2008

390

87

12. Вагнер Лав

2004-2013

169

85

13. Олег Терехин

1995-2000, 2003, 2005

208

84

14. Дмитрий Сычев

2002, 2004-2014

258

81

15. Федор Смолов

2007-н.в.

235

78

16. Александр Ширко

1995-2008

281

78

20. Данни

2008-2017

270

68

22. Сейду Думбья

2010-2015

108

66

24. Сердар Азмун

2013-н.в.

178

65

25. Александр Кокорин

2008-н.в.

245

65

26. Ари

2010-н.в.

216

64

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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