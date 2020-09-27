Смолов сравнялся с Ширко по голам в чемпионате России
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов принес победу над ЦСКА (1:0) в матче 9-го тура чемпионата России. Этот мяч оказался для 30-летнего нападающего 78-м в 235 играх премьер-лиги.
В списке лучших бомбардиров турнира Смолов догнал Александра Ширко, который выходил на поле на 46 раз больше. От занимающего 14-е место Дмитрия Сычева форвард «Локо» теперь отстает на три гола, а от замыкающего десятку лучших Валерия Есипова — на 10. (Кирилл Бурдаков)
Лучшие бомбардиры чемпионатов России
|
Игрок
|
Годы
|
Матчи
|
Голы
|
1. Олег Веретенников
|
1992-1999, 2001-2002
|
274
|
143
|
2. Александр Кержаков
|
2001-2006, 2008-2015, 2016/17
|
340
|
139
|
3. Дмитрий Кириченко
|
1998-2013
|
377
|
127
|
4. Артем Дзюба
|
2006-н.в.
|
343
|
124
|
5. Дмитрий Лоськов
|
1992-1993, 1995-2012, 2017
|
453
|
120
|
6. Роман Павлюченко
|
2000-2008, 2012-2017
|
309
|
104
|
7. Сергей Семак
|
1993-2004, 2006-2013
|
456
|
102
|
8. Андрей Тихонов
|
1992-2004, 2007-2008, 2011
|
346
|
98
|
9. Игорь Семшов
|
1996-2014
|
433
|
98
|
10. Валерий Есипов
|
1992-2007
|
390
|
88
|
11. Егор Титов
|
1995-2008
|
390
|
87
|
12. Вагнер Лав
|
2004-2013
|
169
|
85
|
13. Олег Терехин
|
1995-2000, 2003, 2005
|
208
|
84
|
14. Дмитрий Сычев
|
2002, 2004-2014
|
258
|
81
|
15. Федор Смолов
|
2007-н.в.
|
235
|
78
|
16. Александр Ширко
|
1995-2008
|
281
|
78
|
20. Данни
|
2008-2017
|
270
|
68
|
22. Сейду Думбья
|
2010-2015
|
108
|
66
|
24. Сердар Азмун
|
2013-н.в.
|
178
|
65
|
25. Александр Кокорин
|
2008-н.в.
|
245
|
65
|
26. Ари
|
2010-н.в.
|
216
|
64