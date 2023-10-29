Смолов: «Когда массажисты в «Оренбурге» видели Личку злым, убегали в раздевалку и прятали бутылки»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов ответил на вопрос об эмоциональности главного тренера бело-голубых Марцела Лички.

— Марцел Личка — максимально позитивный человек, но он сам признался, что в раздевалке эмоции могут захлестывать, он может наорать или кинуть бутылку. Такое было?

— По ходу этого сезона уже несколько раз было такое, но это нормально. У всех эмоции, мы все живые люди. Это помогает взбодрить команду. Бутылки летали, но ни в кого не попало.

— Могли такое изначально ожидать?

— Да, он же предупредил. Сказал, что когда массажисты в «Оренбурге» видели его злым, они убегали в раздевалку и заранее убирали бутылки.

Марцел Личка тренировал «Оренбург» с августа 2020 года, в июле 2023 года 46-летний чех возглавил «Динамо».