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Слуцкий рассказал, как «Рубин» решит проблему с перебором легионеров

13:16
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
Леонид Слуцкий. Фото ФК «Рубин»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» 9 февраля рассказал о ситуации с перебором легионеров в команде. В клубе 9 иностранцев, и тренеру предстоит отказаться от одного из них при формировании заявки.

«К большому сожалению, могут вмешаться обстоятельства, в которых нам не придется делать выбор. Травма Сайто? Нет смысла думать о том, что от нас не зависит», — сказал тренер.

Отметим, что японский новичок «Рубина» Мицуки Сайто выбыл на 6 недель из-за повреждения.

После первой части сезона казанский клуб занимает девятое место в Тинькофф РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.

(Владислав Зимагулов)

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