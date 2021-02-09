Слуцкий рассказал, как «Рубин» решит проблему с перебором легионеров
13:16
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в интервью «СЭ» 9 февраля рассказал о ситуации с перебором легионеров в команде. В клубе 9 иностранцев, и тренеру предстоит отказаться от одного из них при формировании заявки.
«К большому сожалению, могут вмешаться обстоятельства, в которых нам не придется делать выбор. Травма Сайто? Нет смысла думать о том, что от нас не зависит», — сказал тренер.
Отметим, что японский новичок «Рубина» Мицуки Сайто выбыл на 6 недель из-за повреждения.
После первой части сезона казанский клуб занимает девятое место в Тинькофф РПЛ с 28 очками. Лидирует «Зенит», у которого 41 очко.
(Владислав Зимагулов)
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