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«Рубин» победил «Нижний Новгород», Кварацхелия оформил дубль

12:47
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«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Нижний Новгород» со счетом 3:1. Голы в составе казанцев забили Хвича Кварацхелия (дубль) и Денис Макаров.

Товарищеский матч

«Рубин» — «Нижний Новгород» — 3:1 (2:0)

Голы: Кварацхелия, 19 (1:0). Макаров, 43 (2:0). 75 (2:1). Кварацхелия, 79 (3:1).

«Рубин»: Янович, Зотов, Уремович, Старфельт (Бегич, 80), Шатов (Костюков, 60), Йевтич, Макаров, Самошников, Кварацхелия (Игнатьев, 80), Абильдгор, Деспотович (Климов, 80).
9 февраля.

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