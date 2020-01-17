РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Слуцкий провел тренировку с микрофоном. «Рубин» показал видео

09:24
Леонид Слуцкий. Фото PRO SHOTS
Леонид Слуцкий. Фото PRO SHOTS
Теги:

На официальном сайте «Рубина» появилось видео с тренировки казанцев. Главный тренер команды Леонид Слуцкий провел занятия с микрофоном.

Тренировочные сборы «Рубина» проходят в турецком Белеке и продлятся до 25 января.

«Коно (Коновалов), ты хоть один гол на тренировке уже забил?» — спросил Слуцкий у Игоря во время тренировки.

«Нет», — ответил Коновалов.

«А Кокора (Александр Кокорин) уже забил», — ответил главный тренер «Рубина».

Ранее Twitter «Зенита» опубликовал видео с Кокориным, который отметился голом в двустороннем матче команды на тренировочных сборах. Этот мяч стал первым для сине-бело-голубых в 2020-м.

Дополнительная информация

https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-trenirovka-s-mikrofonom

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир