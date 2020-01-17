Слуцкий провел тренировку с микрофоном. «Рубин» показал видео
09:24
На официальном сайте «Рубина» появилось видео с тренировки казанцев. Главный тренер команды Леонид Слуцкий провел занятия с микрофоном.
Тренировочные сборы «Рубина» проходят в турецком Белеке и продлятся до 25 января.
«Коно (Коновалов), ты хоть один гол на тренировке уже забил?» — спросил Слуцкий у Игоря во время тренировки.
«Нет», — ответил Коновалов.
«А Кокора (Александр Кокорин) уже забил», — ответил главный тренер «Рубина».
Ранее Twitter «Зенита» опубликовал видео с Кокориным, который отметился голом в двустороннем матче команды на тренировочных сборах. Этот мяч стал первым для сине-бело-голубых в 2020-м.
Дополнительная информация
https://rubin-kazan.ru/posts/leonid-slutskiy-trenirovka-s-mikrofonom
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