Слуцкий провел тренировку с микрофоном. «Рубин» показал видео

На официальном сайте «Рубина» появилось видео с тренировки казанцев. Главный тренер команды Леонид Слуцкий провел занятия с микрофоном.

Тренировочные сборы «Рубина» проходят в турецком Белеке и продлятся до 25 января.

«Коно (Коновалов), ты хоть один гол на тренировке уже забил?» — спросил Слуцкий у Игоря во время тренировки.

«Нет», — ответил Коновалов.

«А Кокора (Александр Кокорин) уже забил», — ответил главный тренер «Рубина».

Ранее Twitter «Зенита» опубликовал видео с Кокориным, который отметился голом в двустороннем матче команды на тренировочных сборах. Этот мяч стал первым для сине-бело-голубых в 2020-м.