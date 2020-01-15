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Кокорин забил первый гол «Зенита» в 2020 году

20:44
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, "СЭ"
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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин стал автором единственного гола в двустороннем матче команды на тренировочных сборах, сообщает официальный Twitter сине-бело-голубых. Гол форварда стал первым для петербуржцев в 2020 году.

Кокорин в сентябре вышел на свободу после отбывания тюремного срока за две драки в центре Москвы в октябре 2018 года. «Зенит» может заявить его на весеннюю часть сезона-2019/20.

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