Слуцкий отказался бы возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы тренировать «Спартак».

— Это было бы неправильно, — сказал Слуцкий в эфире программы «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер». — С точки зрения клуба, с точки зрения болельщиков, с точки зрения руководства той команды, которой принадлежит часть моего сердца. Я говорю о ЦСКА. Так что это был бы неправильный шаг.

Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством армейцы трижды становились чемпионами России, а также по два раза выигрывали Кубок и Суперкубок страны.

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