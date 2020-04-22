РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Скончался один из первых учредителей тульского «Арсенала» Тарасов

16:25
Теги:

Один из первых учредителей «Арсенала» Юрий Тарасов ушел из жизни на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба туляков. Бывший управленец умер после продолжительной болезни.

«ПФК «Арсенал» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Захаровича Тарасова», — написано в заявлении клуба.

Тарасов вошел в состав первых учредителей клуба в 90-х годах. В 1996 году по его инициативе был построен стадион в Мясново, ныне являющийся учебно-тренировочной базой команды премьер-лиги.

Дополнительная информация:

https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/umer-yuriy-tarasov/

Опрос

проголосовало: 6248
Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир