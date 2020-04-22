Скончался один из первых учредителей тульского «Арсенала» Тарасов
16:25
Один из первых учредителей «Арсенала» Юрий Тарасов ушел из жизни на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба туляков. Бывший управленец умер после продолжительной болезни.
«ПФК «Арсенал» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Захаровича Тарасова», — написано в заявлении клуба.
Тарасов вошел в состав первых учредителей клуба в 90-х годах. В 1996 году по его инициативе был построен стадион в Мясново, ныне являющийся учебно-тренировочной базой команды премьер-лиги.
Дополнительная информация:
https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/umer-yuriy-tarasov/
Опрос
проголосовало: 6248Все опросы
Как завершить сезон чемпионата России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020