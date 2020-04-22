Скончался один из первых учредителей тульского «Арсенала» Тарасов

Один из первых учредителей «Арсенала» Юрий Тарасов ушел из жизни на 81-м году жизни, сообщает пресс-служба туляков. Бывший управленец умер после продолжительной болезни.

«ПФК «Арсенал» выражает искренние соболезнования родным и близким Юрия Захаровича Тарасова», — написано в заявлении клуба.

Тарасов вошел в состав первых учредителей клуба в 90-х годах. В 1996 году по его инициативе был построен стадион в Мясново, ныне являющийся учебно-тренировочной базой команды премьер-лиги.