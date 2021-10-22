Скончался бывший футболист ЦСКА Сергей Морозов

22 октября в возрасте 72 лет ушел из жизни бывший футболист ЦСКА Сергей Морозов, сообщает официальный сайт «Ворсклы».

«Печальная новость для футбольной общественности нашей страны. Скончался заслуженный тренер Украины, футбольный эксперт Сергей Морозов», — сообщает пресс-служба украинского клуба.

Морозов играл за ЦСКА с 1974 по 1977 год. Он также выступал за «Зарю» и сборную СССР.

После завершения карьеры Сергей Юрьевич работал тренером в киевском ЦСКА, «Ворскле», «Ниве» и «Черкассах».