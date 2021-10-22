Глушаков: «Я — счастливый человек, у которого есть три дочки, но теперь нужен мальчик»
12:49
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что хочет сына после рождения трех дочек.
«Я — счастливый человек, у которого есть три дочки, но мы на этом не будем останавливаться. На дочках, думаю, мы остановились, уже хватит, теперь нужен мальчик. Тогда можно будет остановиться», — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Глушаков.
У Глушакова есть две дочери от первого брака — Валерия (2011 г. р.) и Александра (2016 г. р.). В марте 2021 года у Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко родилась дочь Мила.
Дополнительная информация:
Читайте также
«В посольстве сразу спросили, замужем я или нет». Российская гонщица рассказала, почему ее не пустили в США
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю