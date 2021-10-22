Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, что хочет сына после рождения трех дочек.

«Я — счастливый человек, у которого есть три дочки, но мы на этом не будем останавливаться. На дочках, думаю, мы остановились, уже хватит, теперь нужен мальчик. Тогда можно будет остановиться», — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Глушаков.

У Глушакова есть две дочери от первого брака — Валерия (2011 г. р.) и Александра (2016 г. р.). В марте 2021 года у Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко родилась дочь Мила.