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Глушаков: «Я всегда говорил, что благодарен «Локомотиву», это для меня как родной дом»

12:58
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил благодарность своему бывшему клубу, «Локомотиву».

«Я всегда говорил, что благодарен «Локомотиву», там я сформировался как футболист. «Локомотив» для меня как родной дом. Болельщики могут обижаться, но если футболист чувствует застой, нужно уходить вовремя. От этого будет хорошо и клубу, и игроку. То, что я сказал, что ушел за титулами, — и я выиграл титулы, и «Локомотив», так что всем хорошо. Думаю, и клуб заработал большую сумму денег с моего трансфера. Это всем на руку. Конечно, болельщики кричат, ругают, но многие пишут: «Верните его обратно в «Локо»!» — сказал в интервью YouTube-каналу сборной России Глушаков.

Глушаков выступал за «Локомотив» с 2005 по 2013 год, после чего перешел в «Спартак», где играл до 2019 года.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=tjRiUQiDFmQ

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Иван Торопцев все материалы автора

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