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Сколько тренируется Сычев во время карантина?

12:30
Дмитрий Сычев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Дмитрий Сычев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев в эфире «СЭ» — о физических нагрузках во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

— Занятие спортом в этот период — самый главный инструмент, чтобы чувствовать себя прекрасно, — заявил Сычев. — Мы не можем вырабатывать гормоны счастья, разгуливая по улицам и общаясь. У меня спорт занимает практически полдня. Энергии много, и расходовать ее хочется на спорт. Если считать прогулки, то в день у меня две тренировки по три часа.

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