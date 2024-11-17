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Сибскана о матче с московским «Динамо»: «Амкал» настраивался на победу»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Игрок «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин поделился мнением о победе над московским «Динамо» (3:2) в товарищеском матче.

— Готовились к игре в плановом режиме. По идее у нас закончился сезон, но тренер нам сказал, что не воспринимает это как шоу-матч. Нужно было выигрывать. Так он настраивал нас, так и получилось.

— Не удивил состав «Динамо»? Всего два игрока старта.

— Было приятно, что пацаны давали играть. Было видно, что они круче нас. В первую очередь мозгами, качеством технических действий. Было очень приятно играть. Главное, чтобы не «душили» «Динамо», что проиграло. Тем более уже не блогерам, блогер здесь только я с Чужим. Отличная история, что взяли реванш. Можно и третью встречу организовать, чтобы там и игроки сборники сыграли.

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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14
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