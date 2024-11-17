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Сибскана после победы «Амкала» над «Динамо»: «Ну и кто теперь квадробер?»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Игрок «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин поделился мнением о победе над московским «Динамо» (3:2) в товарищеском матче.

— Андрей Сметанин называл «Амкал» квадроберами. Доказали сегодня обратное?

— Ну и кто квадроберы? (смеется). Уважаемый футболист просто полез не в ту степь. Все-таки накидывать приятно, но надо это делать профессиональнее. Когда-то он говорил позднее, что у нас нет шансов, то это уже солидно. Но прогноз не удался, мы были заряжены. А победа — приятный бонус.

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
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