Сибскана после победы «Амкала» над «Динамо»: «Ну и кто теперь квадробер?»

Игрок «Амкала» Андрей «Сибскана» Алешин поделился мнением о победе над московским «Динамо» (3:2) в товарищеском матче.

— Андрей Сметанин называл «Амкал» квадроберами. Доказали сегодня обратное?

— Ну и кто квадроберы? (смеется). Уважаемый футболист просто полез не в ту степь. Все-таки накидывать приятно, но надо это делать профессиональнее. Когда-то он говорил позднее, что у нас нет шансов, то это уже солидно. Но прогноз не удался, мы были заряжены. А победа — приятный бонус.