Шунин рассказал, как он проводит самоизоляцию

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, как у него проходит самоизоляция. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

«Выбор, где самоизолироваться, был небольшой: либо к родителям ехать, они живут за городом, либо остаться в квартире, которую мы с женой снимаем в Москве, но она совсем маленькая, — цитирует футболиста GQ. — Выбрали третий вариант — недавно закончили ремонт на даче, в Конаково, сюда и приехали. Здесь просторный дом, природа, с посторонними людьми не пересекаешься. Изначально мы тренировались вместе с командой через Zoom. С базы каждому привезли велотренажеры, роллы, коврики, резинки — все, что нужно для занятий. Не любитель тренироваться с резинкой, но здесь это делаю: можно придумать кучу упражнений, в том числе тяжелых. Но понятно, что по полю и мячу все равно скучаешь.

Сейчас всем футболистам дали программу для тренировок: каждый день прорабатываем разные группы мышц самостоятельно. Но я уже попросил тренера по физподготовке возобновить онлайн-занятия с командой. Плюс работаю дополнительно: в гараже прибрался и оборудовал спортзал, гантели закупил. Еще бегаю кроссы на грунте — сегодня, например, 7 километров за 35 минут преодолел. В отпуске на беговой дорожке обычно занимаюсь, но здесь могу делать это на природе: птички поют, красивые места. И бежать сразу легче становится".

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.