Шунин признался, что компьютерные игры его не затягивают

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал, как у него проходит самоизоляция. Он признался, что проводит мало времени за компьютерными играми. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

«Стараюсь чаще выходить на улицу, гулять на природе, — цитирует Шунина GQ. — Дома есть стол для пинг-понга, так что играем с отцом после тренировок. Фильмы смотрим, сериалы, но телевизор стараемся по минимуму включать, честно говоря. Моя жена пишет картины, например. А еще играем в «Эрудит» — старая тема. Нужно поднапрячься, чтобы составить слово, — действительно интересно. Каждый футболист умеет играть в бридж. Обычно на сборах между тренировками режемся, когда время есть. А я решил маму и жену научить — им нравится. По вечерам садимся, у них уже неплохо получается. Видеоигры не любил никогда, но на карантине пару матчей в FIFA 20 провел. А на базе до этого еще в NHL рубились. Но особо не затягивает — видимо, с детства отложилось, когда родители запрещали компьютерные игры».

По последним данным, в мире зафиксировано 3 165 235 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 219 513 человек умерли, выздоровели — 976 081.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 99 399 случаев заражения. 972 человека умерли, выздоровели — 10 286.