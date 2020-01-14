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Шкурин, Караев и Н'Диайе отправились на сборы с ЦСКА

09:09
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко взял на сборы в Испанию 25 футболистов, сообщается на официальном сайте клуба.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Звонимир Шарлия, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа.

Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.

Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н'Диайе, Илья Шкурин.

Также на просмотр приглашен нападающий КАМАЗа Давид Караев.

Дополнительная информация

https://www.pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/krasnosinie-otpravilis-na-sbory-v-ispaniyu-/

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