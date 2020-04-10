РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Школу и клуб изолировали». Генеральный директор «Уфы» — о ситуации с карантином в городе

14:00
Шамиль Газизов. Фото Дарья Исаева, «СЭ».
Шамиль Газизов. Фото Дарья Исаева, «СЭ».
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что все футболисты и сотрудники башкирского клуба уже давно находятся на самоизоляции. Ранее стало известно, что 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе могут быть заражены коронавирусом.

— Мы ушли на карантин 17 марта, как только вернулись из Москвы, — заявил Газизов. — И школу, и клуб изолировали. Все игроки и сотрудники соблюдают режим самоизоляции. У всех ситуация нормальная. По поводу большого количества заболевших в Уфе не могу комментировать. (Евгений Белоусов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир