Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил «СЭ», что все футболисты и сотрудники башкирского клуба уже давно находятся на самоизоляции. Ранее стало известно, что 170 врачей и пациентов закрытой на карантин республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе могут быть заражены коронавирусом.

— Мы ушли на карантин 17 марта, как только вернулись из Москвы, — заявил Газизов. — И школу, и клуб изолировали. Все игроки и сотрудники соблюдают режим самоизоляции. У всех ситуация нормальная. По поводу большого количества заболевших в Уфе не могу комментировать. (Евгений Белоусов)