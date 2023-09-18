Широков рассказал, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом России

Исполняющий обязанности главного тренера и гендиректор «Леон Сатурна» Роман Широков оценил игру «Спартака» в этом сезоне.

«У «Спартака» хорош­ая команда. Я даже не могу сказать, что защита проблемная. Это кто-то отмазку придумал. Там неплохие игроки собраны и в современном футболе защищаются не только три или четыре защи­тника, а вся команда. И потом проблема в том, что «Спартак» часто не дожимает соперника, а «Зениту» это удается. Вот когда у «Спартак­а» появится «инстинкт убийцы», тогда он сможет претендовать на чемпионство», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками. «Зенит» с 17 баллами идет вторым.