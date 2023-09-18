Бистрович — об Игнашевиче: «Был в шоке, что играю с человеком, которому 38 лет!»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о тренере калининградцев Сергее Игнашевиче, с которым ранее вместе играл за ЦСКА.

«Когда я только пришел в ЦСКА, то был поражен, как ответственно он относится к игре и своему здоровью. Был в шоке, что играю с человеком, которому 38 лет! Даже на последних тренировках Сергей выкладывался на все 100 процентов», — цитирует Бистровича «Чемпионат».

25-летний хорват в летнее трансферное окно на правах аренды перешел из ЦСКА в «Балтику». Он отметился голом в дебютном матче за калининградцев против «Ростова» (2:2) в восьмом туре РПЛ.