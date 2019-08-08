Шаронов назвал стадион "Краснодара" лучшим в России

Главный тренер "Рубина" Роман Шаронов перед матчем 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром"​ выразил мнение, что домашний стадион "быков" является лучшей ареной в стране, сообщает официальный сайт казанской команды.

Матч "Краснодар" – "Рубин" пройдет 10 августа на стадионе "Арена Краснодар", начало – в 19.00 (мск).

"Нет, мы хорошо отреагировали, у нас был отрицательный результат, и мы разбираем игру независимо от того, что происходит на табло. Наша философия – не отходить от нашей игры, поэтому мы делаем анализ каждой игры. Для того, чтобы увидеть, что у нас получилось и над чем нам надо работать. Если брать картину в целом, то мы движемся вперед, это очень важно.

Я бы сказал, что это одна из интересных игр, потому что тот стадион, который есть в Краснодаре, для меня это лучший стадион в России. Атмосфера там одна из лучших, поэтому нас ждет интересный матч", – приводит слова Шаронова пресс-служба "Рубина".

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