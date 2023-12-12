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Сегодня, 18:52

Шалимов поделился мнением о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Игорь Шалимов поделился мнением о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«На мой взгляд, у Самары был шанс на то, чтобы зацепиться за игру — в конце первого тайма, когда Рахманович с метра в борьбе с Бабичем не смог пробить Максименко. Что будет дальше? Ключевая история — то, как Абаскаль распланирует и проведет сборы. В прошлом году ситуация была плохая — «Спартак» на 7 очков опережал армейцев, а в итоге финишировали позади них, отставая на 4 очков — ЦСКА выиграл на дистанции 13 туров 11 очков», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/23 красно-белые впервые за два года завоевали медали чемпионата России, став третьими.

После первой части сезона-2023/24 «Спартак» с 30 очками после 18 туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-shalimov-klyuchevaya-istoriya-to-kak-abaskal-rasplaniruet-i-provedet-sbory-spartaka/
Игорь Шалимов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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В «Факеле» довольны проделанной работой в первой половине нынешнего сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

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