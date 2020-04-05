Шалимов стильно защитился от коронавируса. Посмотрите, как он выглядит

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов опубликовал фото в черной медицинской маске, черном костюме и перчатках.

«Когда коронавирус вам стучится в дверь, обороняйтесь и подумайте, кого вы обидели, оскорбили, кинули. Кого поддержали, кому помогли и когда были самим собой, несмотря ни на что. Подумайте, время есть!» — философски подписал снимок Шалимов.

По данным CSSE, в мире коронавирус подтвержден у 1 262 631 человека. Умерших — 68 499, выздоровевших — 260 217. По данным Роспотребнадзора на день 5 апреля, в России — 5389 случаев заражения, 45 человек умерли, выздоровело — 355.