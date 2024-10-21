Шалимов раскритиковал Барко за эмоции после замены в матче с «Краснодаром»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал поведение полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко после замены в матче с «Краснодаром» (0:3) в 12-м туре РПЛ.

Футболист пнул сумки с медикаментами за пределами поля после замены на 83-й минуте.

«Удивлен тем, как после замены повел себя Барко. Не понял, на кого он зол, кроме себя? Дело не в том, что ты ударил по сумкам, ты же показываешь неуважение к персоналу. Правильно Станкович пошел и высказал ему. Злиться на себя надо — за то, как матч отыграл. Очень далеко от ворот, без угроз, без моментов», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

25-летний аргентинец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта». Полузащитник провел за красно-белых 14 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре голевые передачи.